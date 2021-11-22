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Denizli'de tedavisi süren sanatçı Kadir İnanır, ameliyat edildi - Son Dakika

Denizli'de tedavisi süren sanatçı Kadir İnanır, ameliyat edildi

22.11.2021 09:32
Denizli'de tedavisi süren sanatçı Kadir İnanır, ameliyat edildi

Denizli'deki hastanede tedavisi süren 72 yaşındaki sanatçı Kadir İnanır'ın ameliyat edildiği, başarılı geçen ameliyatın ardından yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Denizli'deki hastanede tedavisi süren 72 yaşındaki sanatçı Kadir İnanır'ın ameliyat edildiği, başarılı geçen ameliyatın ardından yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde önceki gün aniden rahatsızlanan ve ambulansla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirilen İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin Pamukkale Üniversitesinden açıklama yapıldı.

İnanır'ın ameliyat edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üniversite hastanemizde tedavi altında olan değerli sanatçımız Kadir İnanır'ın klinik seyrinde bir sapma gözlenmesi üzerine akşam üzeri ameliyata alınmıştır. Ameliyat başarılı geçmiş olup, kendisinin yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir."

Kadir İnanır, Denizli, Ortaca, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli'de tedavisi süren sanatçı Kadir İnanır, ameliyat edildi - Son Dakika


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