Denizli'de tedavisi süren sanatçı Kadir İnanır yarın taburcu edilecek - Son Dakika

Denizli'de tedavisi süren sanatçı Kadir İnanır yarın taburcu edilecek

Muğla'da rahatsızlanmasının ardından Denizli'de tedavi altına alınan 72 yaşındaki sanatçı Kadir İnanır, yarın taburcu edilecek.

Muğla'da rahatsızlanmasının ardından Denizli'de tedavi altına alınan 72 yaşındaki sanatçı Kadir İnanır, yarın taburcu edilecek. Hastanede yaklaşık 22 gündür tedavisi süren İnanır'ın, yarın öğle saatlerinde hastaneden taburcu edileceği belirtildi. Ortaca ilçesinde 20 Kasım'da rahatsızlanınca ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine getirilen İnanır, beyin damarında pıhtı attığının belirlenmesinin ardından hemen yoğun bakıma alınmıştı. Ameliyat edilen ve bir süre yoğun bakımda kalan İnanır, durumunun iyiye gitmesi üzerine normal servise geçmişti.

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