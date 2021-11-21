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Denizli'de tedavisi süren sanatçı Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Denizli'de tedavisi süren sanatçı Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama Açıklaması

21.11.2021 12:01
Denizli'de tedavisi süren sanatçı Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama Açıklaması

Denizli'de hastaneye yatırılan 72 yaşındaki ünlü sanatçı Kadir İnanır'ın tedavisi sürüyor.

Denizli'de hastaneye yatırılan 72 yaşındaki ünlü sanatçı Kadir İnanır'ın tedavisi sürüyor.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde dün aniden rahatsızlanan ve ambulansla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirilen İnanır, nöroloji servisinde gözetim altında tutuluyor.

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, gazetecilere, İnanır'ın son durumuna ilişkin bilgi verdi.

İnanır'ın tetkiklerinin hızlı bir şekilde yapıldığını aktaran Kutluhan, "Beyin damar hastalığı ön tanısıyla servise alınıp yatışı yapılmıştır. Kendisini dün akşamki ziyaretimde bilinci açık olup, yakın takip edilmek üzere kendisine de bildirilmiştir. Şu anda da yakın takibimiz devam etmektedir. Bu beyin damar hastalığı seyri açısından hafif, gayet hasar vermeden atlatılabildiği gibi daha ağır sonuçlar doğurabildiğinden birkaç gün daha yakın takibi gerekmektedir. Gerekli önlemler alınmış ve tedavisine başlanmıştır." diye konuştu.

Kutluhan, İnanır'ın herkese selamı olduğunu, saygılar sunduğunu ve teşekkür ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Hastanemiz bu hastalığın tedavisi için tüm doktor, ekipman ve cihazlara sahiptir. Ayrıca böyle durumlarda hastanın seyahat etmesi uçakla da olsa sıkıntılı olabileceğinden bu riske girmemek gerekir. Tıbben sevki birkaç gün sonra olabilir. Şu anda felçten söz edemeyiz. Hastamızda böyle bir durum yoktur. Ancak gelişebileceği endişesiyle zaten yakın takip ve tedavi ediyoruz."

Kadir İnanır'ın doktoru PAÜ Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağdaş Erdoğan da sanatçının sağlık durumunu takip ettiklerini belirterek, "3 yıl önce de benzer bir durum yaşamış. Yine bir beyin damar tıkanıklığından şüpheleniyoruz." dedi.

Bu hastalıklarda birkaç gün geçmeden ya da tablo netleşmeden bir şey söylemenin çok mümkün olmadığını aktaran Erdoğan, İnanır'ın durumunu izlemeye devam ettiklerini kaydetti.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli'de tedavisi süren sanatçı Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'de tedavisi süren sanatçı Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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