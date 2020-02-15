Denizli'de tek elini kullanamayan kadının dikiş nakış başarısı - Son Dakika

Sarayköy'de yaşayan 63 yaşındaki Yadigar Metinkaya, küçük yaşta geçirdiği kaza nedeniyle bir elini kullanamasa da katıldığı halk eğitim merkezi kursunda yaptığı dikiş nakış ürünleriyle dikkat çekiyor.

Çocukluğunda yüksekten düşme nedeniyle sağ el ve ayağını kullanamayan Metinkaya, aralık ayında eşini kaybetmesi sonrası komşularının tavsiyesiyle Sarayköy Halk Eğitim Merkezi'nde dikiş nakış kurslarına başladı.

Engeline aldırmadan eğitime devam eden ve tek eliyle çıkardığı işleriyle beğeni toplayan Metinkaya, diğer kursiyerlere de örnek oluyor.

Dikiş ve nakışın yanı sıra kanaviçe, tel kırma ve iğne oyası da yapan Metinkaya, AA muhabirine açıklamasında vücudunun sağ tarafını kullanamamasına rağmen çalışmaktan geri durmadığını, gençliğinde tütün kırdığını, kardeşlerinin bakımını üstlendiğini anlattı.

Eşinin vefatı sonrası hayata tutunmak için kurslara başladığını, daha önce yapmadığı el sanatlarını öğrendiğini ifade eden Metinkaya, "Kursta çok mutluyum. Hayatımda hiç tel kırma, kanaviçe yapmamıştım. Hocamın sayesinde yavaş yavaş yapmaya başladım. Vitrin takımı ve namaz örtüsü tamamladım. Gün geçtikçe kendimi geliştiriyorum" dedi.

Sarayköy Halk Eğitim Merkezi eğitmeni Selma Uçman ise komşusu olan Yadigar Metinkaya'yı uzun yıllardır tanıdığını belirterek, şöyle konuştu:

"Eşi de ölünce çok bunalmış ve sıkılmış olabileceğini, halk eğitim kurslarının kendisine çok iyi gelebileceğini düşündüm. Kendisine teklif ettim. Kendisinin de böyle bir düşüncesi varmış. 'Ben de istiyordum, sıkılıyordum ama olmaz diye düşünüyordum' dediğinde ortak noktada olduğumuzu gördüm. Çok başarıyı gidiyor. İşlediklerini arkadaşlarına armağan ediyor. İşlerinden kazanç sağlayabilecek duruma gelmesini hedefliyoruz."