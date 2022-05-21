Denizli'de tek katlı ev alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Denizli'de tek katlı ev alevlere teslim oldu

21.05.2022 12:20
Denizli'de tek katlı ev alevlere teslim oldu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çıkan yangında, tek katkı bir ev alevlere teslim oldu.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çıkan yangında, tek katkı bir ev alevlere teslim oldu. İtfaiyenin yoğun çabasıyla söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Merkezefendi ilçesine bağlı Muratdede Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; henüz belirlenemeyen bir neden tek katlı müstakil evden dumanlar yükselmeye başladı. Dumanlar yerini alevlere bırakırken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Mekrezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tüm binayı saran alevlere müdahale etti. Yoğun çabalar sonucu kontrol altına alınan yangında, ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ile ilgili çalışma başlatıldı. - DENİZLİ

Denizli'de tek katlı ev alevlere teslim oldu
Denizli'de tek katlı ev alevlere teslim oldu
Denizli'de tek katlı ev alevlere teslim oldu
Denizli'de tek katlı ev alevlere teslim oldu

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Kaynak: İHA

Merkezefendi, İtfaiye, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de tek katlı ev alevlere teslim oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'de tek katlı ev alevlere teslim oldu - Son Dakika
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