Denizli'de tekel bayisine üstsüz giren kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika
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Denizli'de tekel bayisine üstsüz giren kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

07.06.2022 23:32

Denizli Valiliği, taksiden inerek tekel bayisine yarı çıplak halde giren kadın hakkında açıklama yaptı. Valilik, kadının kimliğinin tespit edildiğini ve gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest kaldığını ifade etti.

Denizli'de önceki gün sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesindeki marketin önüne yanaşan taksiden üstsüz şekilde inen kadın, hiçbir bir şey yokmuş gibi aynı şekilde içeriye girdi.

RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Görenlerin şaşkına döndüğü kadın, yarı çıplak bir şekilde marketten alışveriş yapmaya başladı. Hayrete düşen markette çalışanı ve müşteriyi aldırış etmeyen üstsüz kadın, gayet rahat tavırlarıyla alışverişini yaptıktan sonra geldiği taksiye binerek bölgeden uzaklaştı.

GÖZALTINA ALINIP ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından başlatılan soruşturma kapsamında kadının, M.B. olduğu saptandı. 'Teşhircilik' suçundan gözaltına alınan M.B., adliyeye sevk edildi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Denizli Valiliği, Pamukkale ilçesinde, bir tekel bayisine üzeri çıplak gelen kadınla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından olaya derhal müdahale edilip araç plakası ve kişinin kimliği tespit edilerek kısa sürede yakalanmış ve olayla ilgili adli işlemlere başlanmıştır. Hayasızca hareketlerde bulunmak suçundan çıkarılmış olduğu adli makamlar tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır" denildi.

Tekel bayisine yarı çıplak giren kadına gözaltı (2)
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Denizli'de bir kadın, taksiden çırılçıplak inip alışveriş yaptı! Tepki çeken görüntüler sonrası soruşturma başlatıldı Denizli'de bir kadın, taksiden çırılçıplak inip alışveriş yaptı! Tepki çeken görüntüler sonrası soruşturma başlatıldı Denizli Valiliğinden sosyal medyada yer alan çıplaklık görüntülerine ilişkin açıklama Denizli Valiliğinden sosyal medyada yer alan çıplaklık görüntülerine ilişkin açıklama
Kaynak: DHA

alışveriş, Pamukkale, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de tekel bayisine üstsüz giren kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika

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