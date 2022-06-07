Denizli'de tekel bayisine üstsüz giren kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Denizli'de önceki gün sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesindeki marketin önüne yanaşan taksiden üstsüz şekilde inen kadın, hiçbir bir şey yokmuş gibi aynı şekilde içeriye girdi.

RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Görenlerin şaşkına döndüğü kadın, yarı çıplak bir şekilde marketten alışveriş yapmaya başladı. Hayrete düşen markette çalışanı ve müşteriyi aldırış etmeyen üstsüz kadın, gayet rahat tavırlarıyla alışverişini yaptıktan sonra geldiği taksiye binerek bölgeden uzaklaştı.

GÖZALTINA ALINIP ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından başlatılan soruşturma kapsamında kadının, M.B. olduğu saptandı. 'Teşhircilik' suçundan gözaltına alınan M.B., adliyeye sevk edildi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Denizli Valiliği, Pamukkale ilçesinde, bir tekel bayisine üzeri çıplak gelen kadınla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından olaya derhal müdahale edilip araç plakası ve kişinin kimliği tespit edilerek kısa sürede yakalanmış ve olayla ilgili adli işlemlere başlanmıştır. Hayasızca hareketlerde bulunmak suçundan çıkarılmış olduğu adli makamlar tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır" denildi.