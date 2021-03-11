Denizli'de telefonla dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Denizli'de telefonda kendisini polis olarak tanıttığı kişinin 90 bin lirasını dolandıran zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şikayet üzerine kentte dolandırıcılık yapan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Telefonda kendisini polis olarak tanıtan zanlının, "Oğlun bir suça karıştı ve elimizde. Parmak izleri ile ifadelerini aldık. Evde bulunan altınları tartacağız." dediği kişinin evine giderek 90 bin lirasını dolandırdığı tespit edildi.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği belirlenen F.A, operasyonla yakalandı.

Zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.