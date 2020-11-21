Denizli'de telefonda kendisini jandarma astsubay olarak tanıttığı iki kişiyi dolandırdığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Sarayköy ilçesine bağlı Ahmetli Mahallesi'nde yaşayan 84 yaşındaki emekli Adem Tunç, karakola başvurarak telefonda kendisini "jandarma astsubay" olarak tanıtan ve "İsminiz cinayet soruşturmasına karışmış. Ölen kişinin paralarının sende olduğunu öğrendik. Paraları kontrol ettikten sonra soruşturmanın ardından iade edeceğiz." diyen kişiye 50 bin lirasını kaptırdığını bildirdi.

Denizli Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Sarayköy Jandarma Komutanlığı ekipleri araştırma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlının kent merkezinde saklandığı evi belirledi.

Şüpheli E.Ç. (32) eve düzenlenen operasyonda yakalandı.

Bir dönem uzman çavuşluk yaptığı belirtilen şüphelinin, uyuşturucu ve benzeri suçlar nedeniyle 2 yıl önce meslekten ihraç edildiği öğrenildi.

Ekiplerin yaptığı araştırmada zanlının aynı yöntemle Konya'nın Akşehir ilçesinde yaşayan M.T'nin de 100 bin lirasını dolandırdığı ortaya çıktı.

Emekli Adem Tunç, gazetecilere, zanlının yakalanması dolayısıyla sevinçli olduğunu belirterek, dolandırıcılara karşı herkesin dikkatli olması gerektiğini söyledi.