Denizli'de temizlediği tüfeğin ateş alması sonucu yaralanan kişi öldü - Son Dakika

Denizli'de temizlediği tüfeğin ateş alması sonucu yaralanan kişi öldü

10.01.2021 02:27
Denizli'de temizlediği tüfeğin ateş alması sonucu yaralanan kişi öldü, System.String[]

Denizli'nin Çivril ilçesinde temizlediği tüfeğin ateş alması sonucu yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Denizli'nin Çivril ilçesinde temizlediği tüfeğin ateş alması sonucu yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sundurlu Mahallesi'nde yaşayan İsmail Balkan'ın (54), besihanesinde temizlediği tüfek yanlışlıkla ateş aldı.

Saçmaların karın bölgesine isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Balkan, 112 Acil Servis ekibince Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Balkan, daha sonra sevk edildiği Denizli Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Devlet Hastanesi, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli'de temizlediği tüfeğin ateş alması sonucu yaralanan kişi öldü - Son Dakika


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