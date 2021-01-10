Denizli'de temizlediği tüfeğin ateş alması sonucu yaralanan kişi öldü - Son Dakika

Balkan, daha sonra sevk edildiği Denizli Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Saçmaların karın bölgesine isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Balkan, 112 Acil Servis ekibince Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Selçuk Bayraktar da WhatsApp'ı sildi! İşte kullandığı 3 uygulama

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç'tan WhatsApp açıklaması: BİP ve Dedi kullanalım

Survivor maratonu başladı! Herkes Acun Ilıcalı'nın adaya geliş şeklini konuşuyor

Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu ama bebeğin babası hala sır