Son Dakika Haberleri: Denizli'de Tenisin Yıldızları Belli Oldu

Denizli'de Tenisin Yıldızları Belli Oldu

1 saat önce

Denizli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Okul Sporları Tenis Yıldızlar İl Birinciliği Yarışmaları' tamamlandı.

Denizli'de Tenisin Yıldızları Belli Oldu, System.String[]
Denizli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Okul Sporları Tenis Yıldızlar İl Birinciliği Yarışmaları' tamamlandı. Şampiyona sonunda özel bir okul altın madalyaya kazandı.

Okul Sporlarında tenisin şampiyonları belli oldu. Yıldızlar kategorisinde 26 Şubat- 6 Mart tarihlerinde yapılan turnuvaya toplam 11 takım 44 sporcu katıldı. Müsabakalar sonunda PEV Koleji kız ve erkeklerde şampiyon olmayı başardı.

Albayrak'ta bulunan Merkezefendi Belediyesi Selçukbey Spor Tesisi'nde yapılan turnuva sonunda gerçekleşen ödül töreninde dereceye giren sporcular kupa ve madalyalarını aldı. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:17 Kaynak: İHA

Spor
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