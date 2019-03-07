Denizli'de Tenisin Yıldızları Belli Oldu
1 saat önce
Denizli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Okul Sporları Tenis Yıldızlar İl Birinciliği Yarışmaları' tamamlandı.
Denizli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
tarafından gerçekleştirilen "Okul Sporları Tenis
Yıldızlar İl Birinciliği Yarışmaları' tamamlandı. Şampiyona sonunda özel bir okul altın madalyaya kazandı.
Okul Sporlarında tenisin şampiyonları belli oldu. Yıldızlar kategorisinde 26 Şubat- 6 Mart tarihlerinde yapılan turnuvaya toplam 11 takım 44 sporcu katıldı. Müsabakalar sonunda PEV Koleji kız ve erkeklerde şampiyon olmayı başardı.
Albayrak'ta bulunan Merkezefendi
Belediyesi Selçukbey Spor Tesisi'nde yapılan turnuva sonunda gerçekleşen ödül töreninde dereceye giren sporcular kupa ve madalyalarını aldı. - DENİZLİ
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:17 Kaynak: İHA
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