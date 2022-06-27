Araçta narkotik köpeği yardımıyla yapılan aramada termosa saklanan 309 gram metamfetamin ile direksiyonun altındaki bölmeye gizlenmiş ruhsatsız tabanca ve 6 mermi bulundu.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Denizli'de termosta 309 gram metamfetamin ele geçirildi, 14 kişi tutuklandı - Son Dakika

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