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Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de terör operasyonları: 19 şahıs yakalandı - Son Dakika

Denizli'de terör operasyonları: 19 şahıs yakalandı

7 saat önce

Denizli'de PKK-KCK, DEAŞ ve FETÖ-PDY terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda 19 kişi yakalandı.

Denizli'de terör operasyonları: 19 şahıs yakalandı, System.String[]

Denizli'de PKK-KCK, DEAŞ ve FETÖ-PDY terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda 19 kişi yakalandı.


Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 Kasım- 10 Kasım tarihleri arasında kent genelinde yapılan uygulamalar sonucunda PKK/KCK terör örgütü ile ilgili olarak terör propagandası yapan 2 şahıs yakalanarak adli işlem yapıldı. Aynı tarihler içerisinde uygulamalar kapsamında Fetullahçı Terör Örgütü ve PDY terör örgütüne üye olmak, sabit hat, ankesör hatlarından arandıkları ve By-Lock kullanıcısı oldukları tespit edilen 17 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 01:13 Kaynak: İHA
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