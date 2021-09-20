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Denizli'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Denizli'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı

20.09.2021 17:10
Denizli'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Denizli'de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Denizli'de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü" ile ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden örgüt propagandası yaptıkları belirlenen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı, bazı dijital malzemelere el konuldu.

Şüpheli, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Terör Örgütü, Denizli, Medya, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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