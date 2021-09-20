Denizli'de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü" ile ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden örgüt propagandası yaptıkları belirlenen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı, bazı dijital malzemelere el konuldu.

Şüpheli, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.