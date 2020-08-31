Denizli'de terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Denizli'de sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütleri THKP/C ve TKP/ML propagandası yaptığı tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
Zanlı, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 17:17 - Kaynak: AA
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