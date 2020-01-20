Denizli'de terör örgütü üyeliğinden aranan kişi yakalandı - Son Dakika
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Denizli'de terör örgütü üyeliğinden aranan kişi yakalandı

6 saat önce

Denizli'de terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak suçundan aranan kişi tutuklandı.

Denizli'de terör örgütü üyeliğinden aranan kişi yakalandı, System.String[]

Denizli'de terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak suçundan aranan kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında, örgüte üye olmak suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kişiye yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan kaçak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Denizli, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 06:26 Kaynak: AA
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