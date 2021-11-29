Denizli'de terör propagandası suçundan aranan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Denizli'de, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı suçlamasıyla hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan aranan hükümlünün saklandığı adrese operasyon düzenledi.
Hakkında 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
Adresteki dijital malzemelere de el konuldu.
Kaynak: AA
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