Denizli'de terör propagandası suçundan aranan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Adresteki dijital malzemelere de el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan aranan hükümlünün saklandığı adrese operasyon düzenledi.

Denizli 'de, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı suçlamasıyla hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

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