Denizli'de "terör propagandası" suçundan aranan 2 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Denizli'de, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK lehine propaganda yaptığı suçlamasıyla haklarında 1 yıl 4 ay ve 10 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.A. ile B.D'nin kentte olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonda yakalanan firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi.