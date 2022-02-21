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Denizli'de "terör propagandası" suçundan aranan 2 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Denizli'de "terör propagandası" suçundan aranan 2 firari hükümlü yakalandı

21.02.2022 19:29
Denizli'de "terör propagandası" suçundan aranan 2 firari hükümlü yakalandı

Denizli'de, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Denizli'de, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK lehine propaganda yaptığı suçlamasıyla haklarında 1 yıl 4 ay ve 10 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.A. ile B.D'nin kentte olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonda yakalanan firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Propaganda, Denizli, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli'de 'terör propagandası' suçundan aranan 2 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'de "terör propagandası" suçundan aranan 2 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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