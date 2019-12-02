Son Dakika › Güncel › Denizli'de terör propagandası yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Denizli'de terör propagandası yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
6 saat önce
Denizli'de, sosyal medyada terör örgütü DHKP/C propagandası yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 08:10 Kaynak: AA
Denizli'de, sosyal medyada terör örgütü DHKP/C propagandası yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada terör örgütlerinin propagandasını yapan şüphelilere yönelik çalışma kapsamında D.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Terörist elebaşı Mazlum Kobani, Rus komutanla görüştü Termik santral teklifine kabul oyu veren 3 vekil yasayı veto eden Erdoğan'a teşekkür etti Selahattin Demirtaş'ın kardeşi: Hayati tehlike doğuracak bir durum tespit edilmedi Adalet Bakanlığı'nın yaptığı arabuluculuk sınavına 200 milletvekilinin de girdiği ortaya çıktı