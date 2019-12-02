Son Dakika Haberleri: Denizli'de terör propagandası yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
Son Dakika Güncel Denizli'de terör propagandası yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Denizli'de terör propagandası yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Denizli'de, sosyal medyada terör örgütü DHKP/C propagandası yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Denizli'de terör propagandası yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı, System.String[]

Denizli'de, sosyal medyada terör örgütü DHKP/C propagandası yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada terör örgütlerinin propagandasını yapan şüphelilere yönelik çalışma kapsamında D.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 08:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Terörist elebaşı Mazlum Kobani, Rus komutanla görüştü
Termik santral teklifine kabul oyu veren 3 vekil yasayı veto eden Erdoğan'a teşekkür etti Selahattin Demirtaş'ın kardeşi: Hayati tehlike doğuracak bir durum tespit edilmedi Adalet Bakanlığı'nın yaptığı arabuluculuk sınavına 200 milletvekilinin de girdiği ortaya çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 02:47:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizli'de terör propagandası yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]