Denizli'de, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK lehine propaganda yaptığı suçlamasıyla hakkında 1 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.A'nın kentte olduğunu belirledi.
Düzenlenen operasyonda yakalanan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Denizli'de terör propagandası yaptığı iddiasıyla hapis cezasına çarptırılan hükümlü yakalandı - Son Dakika