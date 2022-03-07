Denizli'de terör propagandası yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Denizli'de terör propagandası yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı

07.03.2022 18:17
Denizli'de terör propagandası yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı

Denizli'de, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgüt propagandası yaptıkları belirlenen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Sosyal medya hesabından örgütün propagandasına yönelik paylaşımları tespit edilen A.D. gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Cumhuriyet, Denizli, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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