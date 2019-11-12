Son Dakika Haberleri: Denizli'de terör propagandasına 2 gözaltı
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Denizli'de terör propagandasına 2 gözaltı

7 saat önce

DENİZLİ'de, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

Denizli'de terör propagandasına 2 gözaltı, System.String[]

DENİZLİ'de, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı gerekçesiyle 2 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda N.P. ve B.K. gözaltına alındı.Şüphelilerin polisteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.


Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:13 Kaynak: DHA
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