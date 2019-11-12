Denizli'de terör propagandasına 2 gözaltı
7 saat önce
DENİZLİ'de, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:13 Kaynak: DHA
DENİZLİ'de, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı gerekçesiyle 2 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda N.P. ve B.K. gözaltına alındı.Şüphelilerin polisteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
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