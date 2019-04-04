Denizli'de Tır ile Otomobil Çarpıştı: 1'i Ağır 2 Yaralı

Denizli'de tır ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı Çarpışmanın etkisi ile tırın lastikleri yerinden çıktıDENİZLİ - Denizli'de tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Denizli'de tır ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

Çarpışmanın etkisi ile tırın lastikleri yerinden çıktı



DENİZLİ - Denizli'de tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kazada otomobilin çarptığı tırın lastiklerini yerinden sökmesi çarpışmanın şiddetini gözler önüne serdi.

Edinilen bilgilere göre, kaza Acıpayam ilçesi Dedebağı Mahallesi'nde meydana geldi. Abdülkadir Güleroğlu yönetimindeki 34 BRT 525 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü karşı yönden gelen Muharrem Erbağ'ın kullandığı 20 Y 3238 plakalı tır ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki tarlaya girerek durabildi. Kaza sonrası her iki araç sürücüsü de yaralandı. Otomobil içerisinde sıkışan Güleroğlu'nın imdadına ise Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler yetişti. Güleroğlu sıkıştığı yerde itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi ile çıkarıldı. Yaralılar olay yerinde gelen 112 Acil servis ambulansları ile hastaneye kaldırılırken, bir ilaç firmasında tıbbi satış mümessili olarak çalışan Güleroğlu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazada tırın ön lastiklerinin yerinden çıkması ise çarpışmanın şiddetini gözler önüne serdi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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