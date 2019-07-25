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Denizli'de tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü

29 dakika önce

Denizli'de tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü DENİZLİ - Denizli'nin Tavas ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Denizli'de tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü DENİZLİ - Denizli'nin Tavas ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre kaza, Tavas ilçesi Nikfer Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Mahmut K. idaresindeki 63 EJ 792 plakalı tır, İbrahim Arzıman yönetimindeki 20 HL 095 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü Arzıman ve eşi Ayşeana Arzıman (70), otomobilde sıkıştı.
Sürücü Arzıman olay yerine hayatını kaybetti. Arzıman'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobil içinde sıkışan Ayşeana Arzıman'ı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri kazada yaralanan Arzıman'ı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından tedavi etmek üzere hastaneye götürdü. Ayşeana Arzıman da hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Tır sürücüsü Mahmut K. ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Denizli'de tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü
Denizli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:21 Kaynak: İHA
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