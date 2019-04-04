Son Dakika Haberleri: Denizli'de Tır ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Denizli'de Tır ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

39 dakika önce

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Abdülkadir Güleroğlu (32) idaresindeki 34 BRT 525 plakalı otomobil, Dedebağ Mahallesi girişinde, karşı istikametten gelen Muharrem Erbağ yönetimindeki 20 Y 3238 plakalı tırla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil devrildi.

Kazada yaralanan 2 sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Güleroğlu, ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 06:54 Kaynak: AA

Acıpayam, Denizli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Korkunç İddia: "Sen Oy Vermedin" Deyip Engelli Adamı Dövdüler Son Dakika! Pentagon'dan F-35 ve Türkiye Açıklaması: Uçaklar Geri Alınmayacak, Eğitimler Devam Edecek! Denizli Acıpayam'da 4.3 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi Ünlü Anketçiden Çok Konuşulacak Erken Seçim Çıkışı: Bu Şekilde Gitmez
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 19:33:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizli'de Tır ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]