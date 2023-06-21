Denizli'de Tır ve Otobüs Çarpıştı: 2 Ölü, 6 Yaralı

Denizli'nin Çardak ilçesinde yolcu otobüsü ile ters yönden giden tır çarpıştı. Kaza sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Afyonkarahisar-Denizli yönünde seyreden sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü ile ters yönden gelen Beytullah Kanıcı idaresindeki tır, Çardak girişinde çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yolcu otobüsündeki Sevgi Aktaş ile tır sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan otobüsteki 20 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

TIR TERS YÖNDEN GİTMİŞ

Öte yandan, tır şoförünün yaklaşık 6 kilometre ters şeritten ilerlediği ileri sürüldü. Ekiplerin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.