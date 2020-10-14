Denizli'de tiyatronun perdeleri açıldı - Son Dakika

Denizli'de tiyatronun perdeleri açıldı

14.10.2020 13:15

Denizli'de tiyatronun perdeleri açıldı Denizli Büyükşehir tiyatro perdelerini açtı Başkan Zolan; "Sanatsız bir toplum yaşayamaz" "Bu sezon çok güzel sürprizler ve oyunlarımız var" Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu 2020-2021 yılı sezonunu açtı.

Denizli'de tiyatronun perdeleri açıldı

Denizli Büyükşehir tiyatro perdelerini açtı

Başkan Zolan; "Sanatsız bir toplum yaşayamaz"

"Bu sezon çok güzel sürprizler ve oyunlarımız var"

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu 2020-2021 yılı sezonunu açtı. Pandemi kurallarına uygun olarak açılan oyunun ilk gösterimini izleyen Başkan Zolan, "Şartlar ne kadar zor olursa olsun, sanatsız kalmamak gerekiyor. Sanatsız bir toplum yaşayamaz" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu yeni sezona "Tom, Dick, Harry" adlı oyunu ile hızlı bir giriş yaptı. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu'nda sahnelenen oyunun ilk gösterimine Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Genel Sekreter Yardımcısı Serhat Akbulut, davetliler ve tiyatroseverler katıldı. Yeni normalleşme süreci ile birlikte sosyal mesafe, hijyen ve maske kuralı uygulanan salonda tüm katılımcıların termal tabletlerle ateşleri ölçüldü, el dezenfektan cihazı ile hijyen kurallarına uymaları sağlandı. İki perde olarak sahnelenen oyunda sanatçıların başarılı performansı alkış yağmuruna tutuldu. Oyunun sonunda sahneye davet edilen Başkan Zolan, tiyatronun öneminden ve toplumlar için vazgeçilmez bir değer olduğundan bahsetti.

"Bu sezon çok güzel sürprizler ve oyunlarımız var"

"Tiyatro hep yaşasın" şeklinde konuşmaya başlayan Başkan Zolan, "Bu güzel salonlarımızda başarılı sanatçılarımız siz değerli sanatseverlere birçok güzel oyun sergileniyor. 2020-2021 sezonunun açılışını bugün yaptık. Şartlar ne kadar zor olursa olsun, sanatsız kalmamak gerekiyor. Sanatsız bir toplum yaşayamaz. Bu noktada fedakarlık gösteren sanat yönetmenlerimize, tüm oyuncularımıza çok teşekkür ediyorum. Tiyatro ve sanatın güzeliklerinin artarak sürmesini diliyoruz. Bu sezon çok güzel sürprizler ve oyunlarımız var. Sizleri her zaman bekliyoruz. Emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Yarınımız bugünden daha güzel olsun, sağlıklı ve sanatlı olsun" diye konuştu.

Oyun korona virüs kuralları çerçevesinde sahnelendi

Ünlü yazarlar Ray Cooney ve Michael Cooney'in yazdığı, Önder Tahmaz'ın yönettiği Tom, Dick, Harry adlı durum komedisinin sahnelendiği oyunda, çocuk evlat edinmek için yasal onay almaya çalışan bir çiftin başına gelen talihsiz olaylar anlatılıyor.

Denizli'de tiyatronun perdeleri açıldı
Denizli'de tiyatronun perdeleri açıldı
Denizli'de tiyatronun perdeleri açıldı
Denizli'de tiyatronun perdeleri açıldı
Denizli'de tiyatronun perdeleri açıldı
Denizli'de tiyatronun perdeleri açıldı
Denizli'de tiyatronun perdeleri açıldı

Tiyatro, oyunlar, Denizli, toplum, Yerel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Denizli'de tiyatronun perdeleri açıldı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Tanık gösterdiği evli kadın sevgilisi çıktı, adliyede ortalık bir anda karıştı Son Dakika! Erdoğan'dan TTB'ye tepki: Bu ayıptan kurtulmanın vakti geldi, çoklu baro çalışmasının benzerini yapacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi: Cumartesi günü yeni rezerv miktarını açıklayacağız Koronavirüse yakalanan doktor "Çember daralıyor" diyerek uyardı: Beni bu kadar sarsan bir hastalık olmadı ''Merhaba Covid-19, ya sen beni yeneceksin, ya ben seni'' paylaşımı yapan şahıs, koronavirüsle mücadelesinde yenik düştü Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar Kurumsal hatları kullanarak, yabancı uyruklu şahısları 3 milyon TL dolandıran çete çökertildi Avukat koca, karısının kendisini terk edip cinci hocaya kaçmasına isyan etti: Anormal münasebeti acı ile görmekteyim
Seda Sayan'dan 12 yıl hapse çarptırılan Kadir Şeker paylaşımı: Seni koruyamadık Seda Sayan'dan 12 yıl hapse çarptırılan Kadir Şeker paylaşımı: Seni koruyamadık         
14:16
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "AYM'nin yapısı değişecek mi?" sorusuna tek kelimelik yanıt: İnşallah         
13:33
İnternetten aldığı telefonun yalnızca kutusu eline ulaştı İnternetten aldığı telefonun yalnızca kutusu eline ulaştı         
12:58
Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygun'a atıfta bulunarak tepki gösterdi Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygun'a atıfta bulunarak tepki gösterdi         
12:24
Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünde yeni gelişme! Olay günü evin orada araca binen kişi Ümitcan Uygun çıktı Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünde yeni gelişme! Olay günü evin orada araca binen kişi Ümitcan Uygun çıktı         
11:54
12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü "Üzgünüm" oldu         
11:21
Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı         
11:11
'Alıcı' çekirdekleriyle tüketen 5 kişi hastanelik oldu 'Alıcı' çekirdekleriyle tüketen 5 kişi hastanelik oldu         
10:37
Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi         
10:04
Öğretmen dizisi için, Balat'taki bir okula yapılan korkutucu dekor tepki çekiyor Öğretmen dizisi için, Balat'taki bir okula yapılan korkutucu dekor tepki çekiyor         
09:51
Tek kadın üye, 572 erkek üyeden oluşan derneğin 3 dönemdir başkanlığını yapıyor Tek kadın üye, 572 erkek üyeden oluşan derneğin 3 dönemdir başkanlığını yapıyor         
09:39
Sergen Yalçın, adının aşk dedikodularına karıştığı Aslı Turanlı'yla ilgili ilk kez konuştu Sergen Yalçın, adının aşk dedikodularına karıştığı Aslı Turanlı'yla ilgili ilk kez konuştu         
09:39
Lüks aracıyla görüntülenen Murat Ceylan'ın talihsiz bagaj kazası Lüks aracıyla görüntülenen Murat Ceylan'ın talihsiz bagaj kazası         
09:37
IKEA eski mobilyaları geri almaya hazırlanıyor IKEA eski mobilyaları geri almaya hazırlanıyor         
05:03
22 yaşındaki genç salıncak demirine asılı halde bulundu, ayaklarındaki detay kafa karıştırdı 22 yaşındaki genç salıncak demirine asılı halde bulundu, ayaklarındaki detay kafa karıştırdı         
02:32
'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu 'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu         
18:56
e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek         
17:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2020 14:36:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizli'de tiyatronun perdeleri açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei