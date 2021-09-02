Denizli'de tomruk yüklü seyir halindeki kamyon yandı - Son Dakika

Kara yolunda bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, kamyonun kaldırılmasının ardından normale döndü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yolu trafiğe kapatan polis ekipleri de bölgede önlem aldı.

Beylerbeyi yakınlarında Erşafak'ın park ettiği kamyonun lastiğinin alev almasıyla başlayan yangın, aracın üzerindeki tomruklara da sıçradı.

Aydın 'ın Nazilli ilçesinden yüklediği tomrukları Denizli'ye götüren Bayram Erşafak yönetimindeki 20 K 7099 plakalı kamyonun Sarayköy yakınlarında arka lastiğinden dumanlar çıkmaya başladı. Bunun üzerine trafikte seyreden diğer araç sürücüleri Erşafak'ı uyardı.

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