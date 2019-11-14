Son Dakika Haberleri: Denizli'de tomruk yüklü tır yandı
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Denizli'de tomruk yüklü tır yandı

6 saat önce

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde park halindeki tomruk yüklü tır, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Denizli'de tomruk yüklü tır yandı, System.String[]

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde park halindeki tomruk yüklü tır, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Sümer Mahallesinde park halinde bulunan 20 H 7795 plakalı tırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Kayalık şubesi ekiplerince söndürülen yangında tır kullanılamaz hale gelirken, tırın dorsesinde bulunan tomruklar da zarar gördü.

Merkezefendi, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:00 Kaynak: AA
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