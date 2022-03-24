Denizli'de toplam araç sayısı 447 bin 782'ye ulaştı - Son Dakika
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Denizli'de toplam araç sayısı 447 bin 782'ye ulaştı

24.03.2022 09:29
Denizli'de toplam araç sayısı 447 bin 782'ye ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu 2022 yılı Şubat ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı.

Türkiye İstatistik Kurumu 2022 yılı Şubat ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda Denizli'de toplam araç sayısı 447 bin 782'ye ulaştı.

Denizli'nin 2022 yılı Şubat ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri yayımlandı. İstatistiklere göre 2021 yılı Şubat ayında toplam araç sayısı 429 bin 973 iken, 2022 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 oranında bir artış göstererek 447 bin 782'ye ulaştı.

OTOMOBİL SAYISI YÜZDE 4,4 ARTTI

Otomobil sayısı 2022 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 artışla 216 bin 714'e ulaştı. Denizli'deki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde; 216 bin 714 adet otomobil, 7 bin 286 adet minibüs, 3 bin 910 adet otobüs, 71 bin 229 adet kamyonet, 12 bin 645 adet kamyon, 77 bin 732 adet motosiklet, 57 bin 121 adet traktör ve bin 145 adet özel amaçlı araç bulunduğu görüldü. Oransal olarak en fazla artış yüzde 12,5 ile özel amaçlı araçlarda gerçekleşirken, adet bakımından en fazla artış 9 bin 73 adet ile otomobilde gerçekleşti.

8 BİN 827 TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

2022 yılı Şubat ayında Denizli'de toplam 8 bin 827 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan taşıtlar içinde ilk sırada 5 bin 401 adet ile otomobil yer alırken ardından bin 761 adet ile kamyonet, 673 adet ile traktör, 463 adet ile motosiklet, 276 adet ile minibüs, 172 adet ile kamyon, 74 adet ile otobüs ve 7 adet ile özel amaçlı araçlar geldi.

748 TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

2022 yılı Şubat ayında toplam 748 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıtlar türlerine göre incelendiğinde, ilk sırada 278 adet ile otomobil yer alırken ardından 173 adet ile motosiklet, 156 adet ile kamyonet, 96 adet ile traktör, 31 adet ile kamyon, 9 adet ile minibüs, 3 adet ile otobüs ve 2 adet ile özel amaçlı araçlar geldi.

(Murat Kocabaş-İHA)

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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