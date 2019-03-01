Son Dakika Haberleri: Denizli'de 'Torbacı' Operasyonu: 6 Tutuklama

Denizli'de 'Torbacı' Operasyonu: 6 Tutuklama

1 saat önce

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Denizli'de 'Torbacı' Operasyonu: 6 Tutuklama, System.String[]
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Yapılan aramada 349 gram uyuşturucu madde metamfetamin ve 5 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' olarak bilinen, sokaklarda uyuşturucu madde satan kişileri takibe aldı. 3 aylık takipte sokak satıcılarının Doğu illerinden kargo ile kendilerine gönderilen uyuşturucu maddeleri sattıkları belirlendi. Kimlikleri tespit edilen satıcılara yönelik geçen 27 Şubat sabahı Pamukkale ilçesinde operasyon düzenlendi. 8 ayrı adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 349 gram metamfetamin, 5 gram esrar ele geçirildi. 1'i kadın 7 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.Ö., Ş.Ö., D.S., E.T., İ.D ve B.D. tutuklandı. Diğer şüpheli C.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 07:03 Kaynak: DHA

Pamukkale, Denizli, Güncel
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