Denizli'de tostçuya kumar operasyonu - Son Dakika

Denizli'de tostçuya kumar operasyonu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir tostçuda kumar oynayan 8 kişiye toplam 35 bin lira para cezası kesildi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir tostçuda kumar oynayan 8 kişiye toplam 35 bin lira para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, İlbade Mahallesi'nde bir binanın girişinde bulunan tostçuda kumar oynandığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.

Operasyonda 8 kişinin kumar oynadığı tespit edildi.

Şüphelilere, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 3 bin 150'şer lira ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesi gereği 1225'er lira olmak üzere toplam 35 bin lira idari para cezası kesildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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