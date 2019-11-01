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Denizli'de trafik kazaları: 5 yaralı

6 saat önce

Denizli'nin Babadağ ve Pamukkale ilçelerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Denizli'de trafik kazaları: 5 yaralı, System.String[]

Denizli'nin Babadağ ve Pamukkale ilçelerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.


Öğrencileri taşıyan, Murat Özgül yönetimindeki 20 SV 150 plakalı servis minibüsü, Babadağ ilçesi Meydandüzü mevkisinde, karşı yönden gelen ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 20 EG 06 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı.


Kazada yaralanan 3 öğrenci çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Andaç Demiröz yönetimindeki 20 ACA 043 plakalı otomobil ise Pamukkale kara yolunda, Kadir Kalaman'ın kullandığı 34 DRK 61 plakalı tur otobüsü ile çarpıştı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Demiröz ve aynı araçtaki Recep Erdal, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Denizli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:46 Kaynak: AA
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