Denizli'de Trafik Kazaları: 7 Yaralı

Denizli
'nin Pamukkale
ve Beyağaç
ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 7 kişi yaralandı. Uzunpınar
Mahallesi istikametinden Irlıganlı
yönüne gitmekte olan Ahmet Varol
idaresindeki 20 PA 515 plakalı otomobil, Güzelpınar yakınlarında şarampole devrildi.
Ağaçlara çarparak durabilen otomobilin sürücüsü Varol ile araçta bulunan Kezban Varol, Berat Varol ve Hatice
Varol araç içerisinde sıkıştı.
Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkartıldıktan sonra ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Beyağaç ilçesinden Kale
yönüne gitmekte olan Ahmet Ataklı yönetimindeki 03 RB 527 plakalı otomobil de Kayaca Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Kayalıklara çarpan otomobilin sürücüsü Ataklı ile araçta bulunan Mehmet Cüce ve Celalettin Arılık yaralandı. İtfaiye
ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştıkları araçtan çıkartılan yaralılar, ambulansla Kale Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Her iki kazada, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.