Denizli'de trafik kazas: 2 yaralı

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yolda ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Öte yandan otomobillerin çarptığı refüjde bulunan ağaç ve elektrik direği de devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Denizli 'nin Merkezefendi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

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