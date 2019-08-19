Son Dakika Haberleri: Denizli'de trafik kazası: 1 ağır yaralı
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Denizli'de trafik kazası: 1 ağır yaralı

1 saat önce

Denizli'nin Çivril ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Denizli'de trafik kazası: 1 ağır yaralı, System.String[]
Denizli'nin Çivril ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

İddiaya göre, M.Ç. idaresindeki 20 PU 704 plakalı otomobil, Işıklı Mahallesi yakınlarında yanındaki aracı sollamaya geçtiği sırada karşı yönden gelen Beydilli Mahallesi Çötel Cami İmamı Ramazan Kılınçkaya'nın kullandığı 20 L 3742 plakalı motosiklete çarptı.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kılınçkaya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü, gözaltına alındı.
Işıklı Mahallesi, Denizli, Çivril, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:22 Kaynak: AA
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