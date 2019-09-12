Denizli'de trafik kazası: 1 ağır yaralı

Denizli'nin Tavas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Tavas'tan Denizli istikametine gitmekte olan Cafer Akırtın (24) yönetimindeki 20 DH 290 plakalı otomobil, Samanlık Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımı aşarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ters dönen araçtan itfaiye ekiplerince çıkartılan sürücü Akırtın, Tavas Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının durumunun ağır olduğu bildirildi.