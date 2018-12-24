Denizli'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
23 dakika önce
Denizli'nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Denizli
'nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Halil Güldür (21) yönetimindeki 06 BD 472 plakalı otomobil, İnceler
Mahallesi'nde yol kenarındaki sulama kanalının duvarına çarptı.
Sürücü, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Kazada yaralanan Gökhan Ürkmez
, 112 Acil Servis
ekibince hastaneye kaldırıldı.
Bu arada, kazanın ardından alev alan otomobil, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince söndürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:17 Kaynak: AA
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