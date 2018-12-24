Son Dakika Haberleri: Denizli'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Denizli'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

23 dakika önce

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Denizli'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı, System.String[]
Denizli'nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Halil Güldür (21) yönetimindeki 06 BD 472 plakalı otomobil, İnceler Mahallesi'nde yol kenarındaki sulama kanalının duvarına çarptı.

Sürücü, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan Gökhan Ürkmez, 112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, kazanın ardından alev alan otomobil, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince söndürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:17 Kaynak: AA

Denizli, Güncel
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