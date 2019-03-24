Son Dakika Haberleri: Denizli'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Denizli'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

1 saat önce

Denizli'nin Çameli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Denizli'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı, System.String[]
Denizli'nin Çameli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çameli'den Fethiye istikametine giden Şahin Ötkün (29) yönetimindeki 20 AAC 661 plakalı otomobil, Garajlar mevkisinde aynı istikamette giden Harun Oral'ın (54) kullandığı 20 SP 465 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle şarampole devrilen otomobillerin sürücüleri, araçlarında sıkıştı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılan sürücüler, ambulansla Çameli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Harun Oral, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Tedavisi süren Öktün'ün durumunun ağır olmadığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 01:07 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'nin 31 Mart Yerel Seçimleri İçin Hazırladığı Reklam Filmi Yayınlandı Kızına Sinirlenen Baba, Evinin Çatısına Çıktı 15 Metrekarelik Odada Ürettiği Yemle, Hayvanlarını Besliyor Bahşişleri Kesilen Kasiyer, İşyerine Açtığı Davayı Kazandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.3.2019 14:17:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizli'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]