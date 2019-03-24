Denizli'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Denizli'nin Çameli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Denizli'nin Çameli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Çameli'den Fethiye istikametine giden Şahin Ötkün (29) yönetimindeki 20 AAC 661 plakalı otomobil, Garajlar mevkisinde aynı istikamette giden Harun Oral'ın (54) kullandığı 20 SP 465 plakalı otomobille çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle şarampole devrilen otomobillerin sürücüleri, araçlarında sıkıştı.



Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılan sürücüler, ambulansla Çameli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kazada ağır yaralanan Harun Oral, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Tedavisi süren Öktün'ün durumunun ağır olmadığı öğrenildi.

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