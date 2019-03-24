Son Dakika Haberleri: Denizli'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Denizli'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

17 dakika önce

Denizli'de 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücülerden biri öldü, diğeri yaralandı.

Denizli'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı, System.String[]
Denizli'de 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücülerden biri öldü, diğeri yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Çameli-Fethiye yolu Garajlar mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Çameli istikametinden Fethiye yönüne giden Şahin Ö. idaresindeki 20 AAC 661 plakalı otomobil, aynı yöndeki Harun Oral'ın kullandığı 20 SP 465 plakalı otomobile çarptı. Otomobiller çarpışmanın etkisiyle savruldu. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, otomobilde sıkışan Oral'ı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralı sürücüleri olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi etmek üzere Çameli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Sürücülerden kazada ağır yaralanan Harun Oral, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şahin Ö.'nün ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı tahkikat sürüyor. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 01:52 Kaynak: İHA

Çameli, Denizli, 3. Sayfa
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