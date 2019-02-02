Son Dakika Haberleri: Denizli'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Denizli'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

54 dakika önce

Denizli'nin Honaz ilçesinde, 3 aracın çarpışması sonucu bir polis memuru yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Denizli'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı, System.String[]
Denizli'nin Honaz ilçesinde, 3 aracın çarpışması sonucu bir polis memuru yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Honaz'dan Denizli yönüne giden Mehmet Aşçıoğlu yönetimindeki 20 AT 533 plakalı minibüs, Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında polis memuru Fahri Can Acamoğlu'nun kullandığı 20 H 6000 plakalı otomobille çarpıştı. Bu sırada Mehmet Kara Cengiz idaresindeki 32 AB 535 kamyonet de kaza yapan araçlara vurdu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Polis memuru Fahri Can Acamoğlu, sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Acamoğlu ile 2 yaralı sağlık görevlileri tarafından ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Honaz Kaymakamlığında koruma görevi yapan polis Acamoğlu, Honaz Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 11:50 Kaynak: AA

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