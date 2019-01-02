Denizli'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Denizli'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı Hızını alamayan otomobil bir ağacı devirdi, ardından bir başka ağaca çarparak durabildi Kaza yapan otomobil 2 çekici ile 2 parça halinde olay yerinden kaldırıldı Kaza yerine gelen vatandaşlar olayı yakından görmek için kamyon dorsesine çıktıDENİZLİ...

Denizli'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Hızını alamayan otomobil bir ağacı devirdi, ardından bir başka ağaca çarparak durabildi

Kaza yapan otomobil 2 çekici ile 2 parça halinde olay yerinden kaldırıldı

Kaza yerine gelen vatandaşlar olayı yakından görmek için kamyon dorsesine çıktı



DENİZLİ - Denizli'de meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil yol kenarındaki bir ağacı devirdikten sonra bir başka ağaca çarparak durabildi. Kaza sonrası alev alan ve trafik polislerinin söndürdüğü otomobilde 1 kişi öldü, 3 kişide yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Denizli-Antalya karayolu Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvarda seyir halinde olan Emre Demirel idaresindeki 20 GG 378 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir ağaca çarparak devirdi. Ardından hızını alamayan otomobil bir başka ağaca çarparak durabildi. Çarpmanın etkisi ile alev alan otomobili olay yerinde devriye geze trafik polisleri fark ederek araçlarındaki yangın tüpüyle müdahale edip söndürdü. Ardından trafik polisleri itfaiye ve 112 acil servisi arayarak yardım istedi.

Kazazedeleri sıkıştıkları yerden itfaiye çıkardı

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler araç içerisinde sürücü ile birlikte sıkışan Aydın Işık, Emre Gökçe ve Mehmet Kaplan'ın olduğu yaralıları kurtarmak için hummalı bir çalışma başlattı. Yaralılar yaklaşık 15 dakikalık bir müdahalenin ardından sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulanslar ile Pamukkale Üniversitesi Hastanesi başta olmak üzere çeşitli hastanelere kaldırıldılar. Kazada sürücü Demirel ise olay yerinde hayatını kaybetti. Demirel'in cansız bedeni de otopsi yapılmak için morga gönderildi. Kazada devrilen ağaç ise olay yerine gelen belediye ekipleri tarafından motorlu testereler ile kesilerek bölgeden kaldırıldı.

Kamyon kasasına çıkarak olay mahallini izlediler

Kazadan yaklaşık yarım saat sonra olay mahalline gelen kazazedelerin yakınları ise sinir krizleri geçirdi. Olayı duyan çevredeki vatandaşlar ise kaza mahalline görmek için adeta bölgeye akın ederken, bazı vatandaşlar ise kazayı kamyon dorsesine çıkarak izledi.

Öte yandan, kaza yapan otomobil hurda yığınına dönerken, olay yerinden 2 farklı çekici ile 2 parça halinde kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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