Son Dakika Haberleri: Denizli'de trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı
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Denizli'de trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı

6 saat önce

Denizli'nin Tavas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Denizli'de trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı, System.String[]

Denizli'nin Tavas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kale'den Denizli yönüne giden Mehmet Gökcek yönetimindeki 20 RS 734 plakalı otomobil, Medet kavşağında Nihat İsenlik'in kullandığı 64 HB 676 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile Perihan (55) ve Gülsüm İsenlik yaralandı.

Sağlık ekiplerince Tavas Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Perihan İsenlik müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Denizli, Tavas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 03:56 Kaynak: AA
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