Son Dakika Haberleri: Denizli'de Trafik Kazası: 1 Ölü

Denizli'de Trafik Kazası: 1 Ölü

1 saat önce

Denizli'nin Çivril ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Denizli'de Trafik Kazası: 1 Ölü, System.String[]
Denizli'nin Çivril ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Gürpınar yönünden Çivril istikametine giden Yıldıray Karabulut'un (53) kullandığı 20 LU 036 plakalı motosiklet, İğdir rampasında, Cengizhan Ç. (29) idaresindeki 20 L 3402 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

İhbar üzerine, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırılan Karabulut, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü Cengizhan Ç, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:04 Kaynak: AA

Gürpınar, Çivril, Denizli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan Yerli Otomobil İçin Resti Çekti: Ya Yapacaklar ya da Hesaplaşacağız Yeni Zelanda'daki En Büyük Caminin İmamı, Katliamdan Mossad'ı Sorumlu Tuttu 24 Haziran'ı Bilen Şirketten Son Yerel Seçim Anketi Geldi! Ankara ve İstanbul'da Yarış Kafa Kafaya Erdoğan Genç Kalma Sırrını Açıkladı: Sigara ve Alkol İçmem, Uykuma Dikkat Ederim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 16:27:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizli'de Trafik Kazası: 1 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]