Denizli'de Trafik Kazası: 1 Ölü

Denizli'nin Çivril ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Denizli'nin Çivril ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.



Gürpınar yönünden Çivril istikametine giden Yıldıray Karabulut'un (53) kullandığı 20 LU 036 plakalı motosiklet, İğdir rampasında, Cengizhan Ç. (29) idaresindeki 20 L 3402 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.



İhbar üzerine, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırılan Karabulut, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.



Gözaltına alınan araç sürücüsü Cengizhan Ç, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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