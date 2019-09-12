Son Dakika Haberleri: Denizli'de trafik kazası: 1 ölü
Son Dakika Güncel Haber

Denizli'de trafik kazası: 1 ölü

57 dakika önce

Denizli'nin Tavas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralan sürücü, hastanede yaşamını yitirdi.

Denizli'de trafik kazası: 1 ölü, System.String[]

Denizli'nin Tavas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralan sürücü, hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Tavas'tan Denizli istikametine giden Cafer Akırtın (24) yönetimindeki 20 DH 290 plakalı otomobil, Samanlık Mahallesi'nde, şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ters dönen araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılan sürücü Akırtın, Tavas Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Akırtın, sevk edildiği Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Denizli, Tavas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



50 kez bıçaklanarak öldürülen kadının katili öz oğlu çıktı! Aynaya kanla yazı yazmış
Görevden alınan HDP eski Van Büyükşehir Belediye Başkanı Özgökçe'ye eşbaşkanlık soruşturması başlatıldı İstanbul Eminönü alt geçidindeki su baskınında zarar gören ayakkabılar yarı fiyatına satışa çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'daki saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye telefonu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 00:25:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizli'de trafik kazası: 1 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]