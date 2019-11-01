Son Dakika Haberleri: Denizli'de trafik kazası: 1 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de trafik kazası: 1 ölü

Denizli'de trafik kazası: 1 ölü

6 saat önce

Denizli'de trafik kazası: 1 ölü Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobil ile tarlaya uçtu: 1 ölü Fırın işçisi işe giderken trafik kazasında hayatını kaybettiDENİZLİ - Denizli'nin Çal ilçesinde seyir halinde bulunan otomobil tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1...

Denizli'de trafik kazası: 1 ölü

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobil ile tarlaya uçtu: 1 ölü

Fırın işçisi işe giderken trafik kazasında hayatını kaybetti

DENİZLİ - Denizli'nin Çal ilçesinde seyir halinde bulunan otomobil tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Çal ilçesi Hançalar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hançalar Mahallesi'nde oturan Orhan Kızılbük, 20 FU 554 plakalı otomobili ile ilçe merkezine fırına çalışmaya giderken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda tarlaya uçtu. Yoldan geçen bir başka sürücü durumu farketmesi sonucunda ihbar üzerine olay yerine Jandarma, itfaiye ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde bulunan sürücüyü çıkarmasının ardından sağlık ekiplerine teslim etti. Hayatını kaybettiği belirlenen 59 yaşındaki Orhan Kızılbük otopsi için Çal Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

Denizli'de trafik kazası: 1 ölü

Denizli, Çal, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 02:26 Kaynak: İHA
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