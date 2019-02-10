Denizli'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
1 saat önce
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Denizli
'nin Pamukkale
ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Denizli'den Ankara
istikametine giden Serkan
K. yönetimindeki 20 AAB 692 plakalı otomobil, Sevindik
yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki palmiye ağacına çarptı.
Kazada yarlanan Serkan K. 112 Acil Servis
ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 05:11 Kaynak: AA
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