Son Dakika Haberleri: Denizli'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Denizli'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

1 saat önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Denizli'de Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Denizli'den Ankara istikametine giden Serkan K. yönetimindeki 20 AAB 692 plakalı otomobil, Sevindik yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki palmiye ağacına çarptı.

Kazada yarlanan Serkan K. 112 Acil Servis ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 05:11 Kaynak: AA

Serkan, Pamukkale, Denizli, Güncel
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