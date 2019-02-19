Son Dakika Haberleri: Denizli'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Denizli'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

1 saat önce

Denizli'nin Tavas ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Denizli'de Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Denizli'nin Tavas ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akıncı yönetimindeki 20 HN 225 plakalı otomobil, Pınarlar mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Otomobilde sıkışan Akıncı, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

112 Acil servis ekiplerince Tavas Devlet Hastanesine kaldırılan Akıncı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:05 Kaynak: AA

Mehmet Akıncı, Tavas, Denizli, Güncel
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