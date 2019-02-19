Denizli'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
1 saat önce
Denizli'nin Tavas ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Denizli
'nin Tavas
ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Akıncı
yönetimindeki 20 HN 225 plakalı otomobil, Pınarlar
mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Otomobilde sıkışan Akıncı, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince çıkartıldı.
112 Acil servis ekiplerince Tavas Devlet Hastanesine kaldırılan Akıncı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:05 Kaynak: AA
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