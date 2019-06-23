Son Dakika Haberleri: Denizli'de trafik kazası: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Denizli'de trafik kazası: 1 yaralı

1 saat önce

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kontrolden çıkarak refüjdeki ağaçları çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Denizli'de trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kontrolden çıkarak refüjdeki ağaçları çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Başkarcı'dan şehir merkezine giden Ahmet Şirin yönetimindeki 64 AN 797 plakalı otomobil, Bereketler Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle sol refüjdeki ağaçlara çarptı.
Ağaçların devrildiği kazada, sürücü Şirin yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Şirin'in durumunun iyi olduğu bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 02:37 Kaynak: AA
Başkarcı, Merkezefendi, Denizli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otomobil ortadan ikiye bölündü, 2 kişi feci şekilde öldü! Denizlispor, Hugo Rodallega ile anlaştı Oy kullanmaktan dönen aileyi taşıyan araç tarlaya uçtu: 1 ölü, 1 yaralı İSTANBUL- ARNAVUTKÖY'DE OY KULLANMAKTAN DÖNEN AİLE KAZA YAPTI: 1 ÖLÜ

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 16:03:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizli'de trafik kazası: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]