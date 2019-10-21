Son Dakika Haberleri: Denizli'de trafik kazası: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Denizli'de trafik kazası: 1 yaralı

Denizli'de trafik kazası: 1 yaralı

50 dakika önce

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Denizli'de trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Recai Kızılkaya yönetimindeki 20 BK 500 plakalı beton mikseri, 3119 Sokak'ta Ahmet Erdoğdu yönetimindeki 20 K 4141 plakalı kamyonla çarpıştı.


Kazada devrilen beton mikserinin sürücüsü Kızılkaya, araç içerisinde sıkıştı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi.


Ekiplerin çalışması çıkartılan sürücüsü Kızılkaya, Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Merkezefendi, Kızılkaya, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:15 Kaynak: AA
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