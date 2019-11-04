Denizli'de trafik kazası: 1 yaralı

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar'dan Denizli yönüne giden Uğur Kabul yönetimindeki 20 AH 161 plakalı otomobil, Gürleyik Mahallesi yakınlarında aynı yöndeki Mustafa Akköprü yönetimindeki 15 NS 625 plakalı kamyon ile çarpıştı.

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