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Denizli'de trafik kazası: 1 yaralı

7 saat önce

Denizli'nin Honaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin sürücüsü yaralandı.

Denizli'de trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Denizli'nin Honaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar'dan Denizli yönüne giden Uğur Kabul yönetimindeki 20 AH 161 plakalı otomobil, Gürleyik Mahallesi yakınlarında aynı yöndeki Mustafa Akköprü yönetimindeki 15 NS 625 plakalı kamyon ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Hurdaya dönen otomobilden itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkartılan sürücü Uğur Kabul, Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Denizli, Honaz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:04 Kaynak: AA
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